Grande Fratello Vip si allunga di altri due mesi? L'indiscrezione contro un nuovo lockdown. Gli ascolti sono in salita, il cast è più azzeccato e a quanto pare da Mediaset stanno pensando di prorogare il programma fino a febbraio con il placet anche della produzione Endemol-Banijay .

Altro che crisi, il Grande Fratello Vip è vivo e vegeto! Secondo un'indiscrezione diffusa da TvBlog il Grande fratello si allungherà di due mesi, e anzi sarebbe in grado di anticipare anche la data della finale: lunedì 8 febbraio 2021. Il prolungamento dovrebbe essere garantito anche attraverso l'arrivo di nuovi ingressi, addirittura di Alba Parietti come superospite.

Stando al sito Mediaset sarebbe felice di allungare il programma soprattutto in vista di un eventuale lockdown, perchè come è scome è stato già dimostrato con l'edizione precedente, la Casa non solo è il posto più sicuro, ma è stato l'unico programma in prima serata ad andare in diretta. E ricordiamo che il grande Fratello tiene acceso un intero canale ( il 55 del digitale terrestre) e regala contenuti a tutte le trasmissioni del palinsesto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 22:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA