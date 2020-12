Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip ha raccontato di essere stata abbandonata dal padre ma l’ex fidanzato Francesco Chiofalo, con cui ha preso parte a “Temptation Island” non ne è per niente convinto.

Francesco Chiofalo infatti era fidanzato con Selvaggia quando erano ragazzi: “Dice di essere stata abbandonata dal padre a 15 anni – ha raccontato ospite di “Live Non è la D’Urso” – ma io stavo con lei quando ne aveva 22 e il padre c’era. La prima cosa che ha fatto quando ci siamo fidanzati è stato inviarmi a cena per conoscermi”. Francesco Chiofalo ha poi portato delle foto di Selvaggia assieme al papà che risalgono allo scorso anno: “L’ha fatto per impietosire il pubblico, ha fatto uno sciocchezza. In tv tante volte puoi piangere anche per lo stress del programma, l’emozione… Ma non è stata abbandonata. La foto parla chiara, la prova è che ha gli incisivi dritti e l’operazione ai denti è recente. Mentre eravamo fidanzato è partita in Tunisia per andare in vacanza con lui che addirittura, dopo una nostra litigata, ha chiamato casa mia perché la vedeva triste. Le persone che la circondano sanno tutti chi è, lei magari ha fatto una gaffe e si è fatta uscire qualcosa che non voleva…”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 16:04

