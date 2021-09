Grande Fratello Vip, scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La moglie di Bonolis: «Non siamo amiche»

di Ida Di Grazia

Grande Fratello Vip, è scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La moglie di Bonolis: «Non siamo amiche». La quinta puntata del reality condotto da Alfonso Signorini si apre con la polemica più attesa di tutto il week end, pietra dello scandalo : la foto della Bruganelli con Giancarlo Magalli.

Leggi anche > GFVip, diretta quinta puntata: serata di scontri. Volpe contro Bruganelli, Gianmaria con la fidanzata Greta

Che tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non ci fosse grandissima stima è risaputo. Nonostante le prime smentite iniziali le due opinion iste si sono allegramente punzecchiate durante le varie dirette del Grande Fratello Vip.

Nel week end però Sonia Bruganelli ha sferrato un attacco "mortale" alla collega postando una foto con Giancarlo Magalli , "nemico giurato" di Adriana Volpe. Un discussione troppo ghiotta per non poterne parlare anche durante la diretta della quinta puntata di lunedì sera.

«La realtà - spiega Sonia - è che io e mio marito siamo stati al ristorante con quattro persone tra cui Magalli, e il signor Magalli mi ha chiesto come mi trovavo con Adriana e io gli ho risposto che siamo molto diverse ed è la verità». La Volpe intanto ascolta mangiando i pop corn.

«Negli anni - prosegue la Bruganelli - Magalli aveva discusso anche con Paolo, stavamo lì e gli ho chiesto di fare la foto, sono stata leggera e pensavo che lei (Adriana ndr.), avesse una forza diversa da quella che ha. Tra l'altro io ho scritto ad Adriana su whatsapp per avvisarla,ma lei ha voluto rispondere via social».

«Sotto quel post - replica Adriana Volpe - ci sono state persone che hanno commentato che quella foto era fuori luogo. Sei libera di frequentare chi vuoi, però poi hai detto che io e te non siamo amiche». «Ma certo - conclude Sonia - perchè siamo amiche? Neanche ci conosciamo! Dal primo giorno ti sono venuta incontro e non puoi negarlo, ma non siamo amiche, dal secondo giorno non mi hai più salutata».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA