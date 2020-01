Grande Fratello Vip, uno sconosciuto entra nella Casa. Concorrenti allibiti. Antonella Elia: «Ma chi è?»

di Emiliana Costa

Giovedì 23 Gennaio 2020, 22:15

Ieri sera, all'ora di cena, è entrato un ragazzo nella casa più spiata d'Italia. Non si trattava di nuovo concorrente, né di un membro dello staff. In mano aveva una grosso mazzo di fiori.Alfonso racconta di aver vinto un concorso e il premio era proprio una cena nella casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti lo hanno fatto accomodare a capotavola e hanno cenato tutti insieme. Le più contente, le ragazze. Tra cui Paola Di Benedetto eche ha riempito l'ospite di domande, per poi esclamare: «».Curiosità anche tra i follower di Twitter che individuano l'account Instagram di Alfonso. Più di un utente però ha qualcosa da ridire: «».