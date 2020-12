Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet non si pente, choc in diretta: «Io ti uccido? L'ho detto e lo riconfermo». Durante la diretta di lunedì sera, si è tornati a parlare della frase pronunciata da Samantha nei confronti di Stefania Orlando che ha scatenato una bufera sui social. In tantissimi ne hanno chiesto l'espulsione.

Durante la ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato della frase pronuciata da Samantha de Grenet nei confronti di Stefania Orlando. Dopo un acceso litigio la De Grenet in un impeto di rabbia aveva detto: «La uccido, non me ne frega un ca**o”. Cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega un ca**o».

«Quelle cose le ho dette - spiega Samantha durante la diretta di lunedì sera - le riconfermo, do un peso alle parole, se si tocca mio figlio e si mette in discussione il mio essere madre io non ci sto. Quelle parole erano circoscritte. Io e Stefania ci siamo parlare e scusate reciprocamente se abbiamo usato parole e se hanno infastidito l'altra. Dire io ti uccido lo intendo con le parole, se dici ad un bambino che lo mangeresti mica lo dici sul serio».

Interviene Antonella Elia: «Non sei nobile, sei un bulletto di periferia! Hai una presunzione e un'arroganza che ti tornano contro!», ma Samantha non si lascia scalfire «Una tigre non si gira per abbaiare ad un cane».

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Dicembre 2020, 00:24

