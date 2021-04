Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet contro Stefania Orlando: «Non so chi sia!». Ma è stata travisata...

Tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando sembra esserci qualche dissapore una volta finito il Grande Fratello Vip. Entrambe recluse nel reality condotto da Alfonso Signorini, sono entrate come conoscenti ma il loro rapporto durante la permanenza nella Casa sembra si sia un po’ guastato.

Durante il Grande Fratello Vip infatti si era parlato di una Samantha De Grenet un po’ gelosa dell’amicizia fra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: “Il Gf Vip è finito e non mi interessa parlarne – ha fatto sapere a “Mio” - Però mi dispiace che qualcuno veda cose che non esistono”.

Le amicizia vere vanno “provate” poi nella vita reale: “Nella vita non sono mai stata gelosa delle amicizie vere, figuriamoci di quelle nate al Gf che, pur essendo sincere, non hanno alle spalle la storia delle amicizie della vita quotidiana. E poi non so chi sia Stefania Orlando”. Parola che hanno scatenato i fan della Orlando sui social, anche se manca ancora una risposta proprio dalla diretta interessata, che di solito non si fa certo problemi a prendere posizione.

Dal canto suo la De Grenet ha però assicurato di non aver mai pronunciato parole contro Stefania Orlando e che la frase "non so chi sia" è stata completamente travisata. Samantha infatti, come ha fatto sapere a "Domenica Live", ha poi contattato la Orlando per spiegare l'accaduto...

