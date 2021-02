Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e la confessione sull'ex Giuliano: «La sua chiave è ancora con me». L'attrice siciliana che è stata eliminata in diretta nella puntata di venerdì ad un passo dalla finale, ha ammesso che una volta fuori vorra rivedere il suo ex.

Leggi anche > Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi furioso: «Non mi sta bene che tutto quello che dica Dayane passi così»

Rosalinda Cannavò è l'eliminata della puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 26 febbraio. L'attrice stuzzicata da Signorini a proposito della chiave donatale dal suo ex fidanzato Giuliano risponde senza esitazione: «La chiave è con me. Le cose che ho lasciato in sospeso fuori andranno affrontate occhi negli occhi. Sono una coraggiosa, non fuggo e non lascio le cose a metà. Userò quella chiave per parlare perché è giusto che sia così».

Rosalinda che è entrata nella casa come Adua Del Vesco ha cambiato radicalemnte la sua vita, ma non rinnega il suo passato: «Qualche pezzettino rimane perché Adua ha anche tante cose belle. Ho iniziato una carriera con quel nome, quindi le cose belle rimangono. Le cose brutte le ho accantonate, ho voltato pagina e ho ricominciato con questo nome, Rosalinda, che è quello che mi hanno dato i miei genitori e del quale oggi vado molto fiera»

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Febbraio 2021, 00:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA