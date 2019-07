Grande Fratello Vip alla ricerca di concorrenti: il no di Naike Rivelli e Taylor Mega che sogna il cinema

Martedì 16 Luglio 2019, 19:26

Per la prossima edizione delci sarà un cambiamento al vertice, con Alfonso Signorina che subentra al posto della storica conduttrice Ilary Blasi. La data di inizio si avvicina e gli autori sono alla ricerca dei vip da recludere, ma il reality Mediaset sembra incassare i primi no a cominciare daNaike Rivelli avrebbe già più volte espresso la sua contrarietà alla reclusione nella casa di Cinecittà da alcune frecciate dal suo seguitissimo account social, mentre la bella Taylor Mega vorrebbe allontanarsi dalla tv per seguire il sogno di diventare attrice.A dare la notizia Ivan Rota con la rubrica “La buona novella” su “Novella2000”: “Naike Rivelli – si legge sulla rivista - come inteso dalle frasi pubblicate su Instagram, avrebbe detto no al Grande Fratello Vip: l’attrice ha speso parole poco carine nei confronti del programma Mediaset. Ora, inoltre, si fa avanti anche Taylor Mega che dice di non voler far parte del reality come concorrente. L’influencer dice di voler sfondare nel mondo del cinema”.