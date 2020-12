Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck e i topi nella casa: «Il più grande mi ha tenuto compagnia a lungo»

Patrizia De Blanck e il Grande Fratello Vip, nella casa ci sono i topi. La contessa Patrizia De Blanck, eliminata dal Grande Fratello Vip, ha confessato che all’interno della casa sono presenti alcuni roditori: “Quello più grande mi ha tenuto compagnia!”.

Nella casa del Grande Fratello Vip Patrizia DeBlanck ha trovato un “amico” inaspettato: “Circa gli ospiti roditori – ha fatto sapere in un’intervista a “Nuovo” - ammetto che a un certo punto sono comparsi due topi di campagna provenienti dal giardino. Il più piccolo è sparito subito: mentre quello mentre quello più grande mi ha tenuto compagnia, attirato dal fatto che gli lasciassi un piattino con qualche avanzo di cibo. Non ho capito perché i topi sono perseguitati, io li trovo carini e li rispetto come animali”.

Gli inquilini parlavano di cattivo odore che proveniva dalla sua stanza, ma in realtà la causa era il vicino bagno: “Il bagno, mancando di finestra e d’aeratore, non profumava: ma io mi tappavo il naso e andavo avanti nel timore che mi spostassero nelle camere da letto comuni”.

