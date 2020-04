Grande fratello Vip: Patrick eliminato a sorpresa, sgomento su twitter «il GF sei tu»

Paola Di Benedetto vince la quarta edizione del Grande Fratello Vip

IL GF SEI E SARAI SEMPRE TU PATRICK RAY PUGLIESE SOLO TU #GFVIP pic.twitter.com/O8iZ0rfNVr — LaMore* (@La_Mor_) April 8, 2020

Patrick non importa come è andata, resti una pietra storica del Grande Fratello SEI TE IL GF SEI TE #GFvip — [Righetto] (@Ri_Ghetto) April 8, 2020

Ultimo televoto flash per questa sera, in sfida Patrick Ray Pugliese e Paola Di Benedetto. A sopresa ad essere eliminato è Patrick, Paola raggiunge Sossio e Paolo Ciavarro in finale. Sgomento su twitter.Una vera e proprioa beffa per. Il gieffino per eccelleza, super farotio alla vittoria, ed eterno secondo anche questa volta non ce l'ha fatto. Durante la finale della quarte edizione del grande Fratello Vip perde al televoto flash con Paola Di Benetto. Social increduli «Il GF sei tu».