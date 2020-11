di Ida Di Grazia

Grande Fratello Vip in onda solo il lunedì, l'annuncio di Alfonso Signorini: «Al venerdì in onda una fiction». Lo avevamo anticipato ma questa sera è arrivata la conferma ufficiale. A partire da questo lunedì non ci sarà più il doppio appuntamento settimanale.

A partire da questa settimana il Grande fratello Vip andrà in onda solo il lunedì. Addio al doppio appuntamento ma non sarà una decisione definitiva. Al venerdì andrà in onda, come anticipato in diretta da Signorini una fiction.

Si tratta della seconda stagione de "Il Silenzio dell’acqua” con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Il Segreto dell’acqua due si scontrerà con The Voice Senior condotto su Rai1 da Antonella Clerici. La messa in onda del venerdì del grande Fratello Vip dovrebbe ritornare il prossimo anno a partire dall’11 gennaio 2021.

