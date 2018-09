Grande Fratello Vip, dietro il no a Francesco Monte ci sarebbe Antonio Ricci

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si aggiugono nuovi elementi dietro il giallo sulla partepazione dialDopo la pubblicazione della foto di gruppo e l'indiscrezione di Dagospia che parlava dell'esclusione a sorpresa dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, èa svelare nuovi dettagli. Dietro il no ci sarebbeSul sito '361magazine' diretto da Signorini si legge che "Ricci avrebbe posto un veto: «o io o lui»". Ancora una volta non c'è nessuna conferma da parte dei diretti interessati, ma l'ipotesi non sembra così improbabile. Striscia la notizia lo scorso inverno ha fatto dello scandaloall'uno dei suoi cavalli battaglia. Sempre secondo il sito gli unici in grado di fronteggiare il patron di Striscia e convincerlo a deporre le armi sonoi. L'appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi è per lunedì 24 settembre su canale 5.