Grande Fratello Vip, Natalia chiarisce il suo gesto con Andrea Zelletta: «E' stato frainteso tutto. Sono successe delle cose ...». Tutto è bene quel che finisce bene, dopo il regalo di Natale che aveva rovinato le festività, la coppia nata sotto le telecamente di Uomini e Donne fa pace in diretta.

Natalia Paragoni, durante la diretta di lunedì 28 dicembre,entra nella casa del Grande Fratello Vip per chiarire con Andrea Zelletta, dopo che per Natale gli ha fatto recapitare un regalo che l'ha mandato in crisi.

Natalia entra nella casa, le trema la voce e preferisce leggere quello che ha da dirgli: « Amore mi dispiace se ho rovinato il tuo Natale. Il mio intento non era sicuramente questo, ho sottovalutato la differenza di percezioni e sensibilità che si ha qui dentro, rispetto a fuori. Il mio voleva essere un pensiero che ti facesse rivivere un ricordo di me, il mio profumo, il mio elastico, la scatola dell'anello a cui tengo tantissimo. È stato tutto frainteso. Avrei avuto pagine e pagine da scriverti, ma ho preso alla lettera la richiesta di scriverti solo un biglietto. Mi ha dato fastidio sentirti fare apprezzamenti alle altre che a me non fai. Fuori da sola non è facile, sono successe delle cose, dentro e fuori dalla casa, che mi hanno portata a provare un forte disagio. Dentro la casa ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando. Ho visto che cercavi il contatto fisico con altre ragazze a cui facevi complimenti che di solito a me non fai. Ti ho sempre sostenuto, ho richiesto tante volte di poterti vodere ma non mi è stato possibile, io ti amo».

Andrea e Natalia vedono il confessionale di Dayane che insinua di aver sentito da alcuno suoi amici che Natalia questa estate ha passato la notte a Capri con un altro ragazzo. «Io so dove è stata Natalia - spiega Andrea - cosa ha fatto e con chi ha dormito, so tutto, fare ipotesi e inventare stupidaggini è facile». Dayane conferma il suo racconto anche parlando con loro «Queste sono cose che fortnatamente io già sapevo - prosegue Zelletta - secondo me bisogna fare attenzione prima di dire una cosa, io mi fido ciecamente della mia fidanzata». Anche Urtis entra a far parte del discorso, ma Zelletta chiude il discorso, si fida della sua fidanzata, discorso chiuso.

