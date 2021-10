GF Vip, Miriana Trevisan chiarisce le sue intenzioni dopo il bacio a Nicola Pisu. Ma lui non la pensa così

Ha fatto scalpore il bacio che Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono scambiati al Grande Fratello Vip. L'ex ragazza di Non è la Rai ha chiarito il suo punto di vista. Le effusioni avevano fatto ipotizzare la nascita di una nuova coppia, ma tra loro potrebbe esserci sono una semplice amicizia.

Leggi anche > GFVip, brutta sorpresa nel tiramisù: «C'è qualcosa di disgustoso...» E spunta il dente di Francesca Cipriani

Grande Fratello Vip, Miriana e Nicola

Ed ecco che prima di eventuali voli pindarici Miriana tende a sottolineare che per lei era tutto un gioco, che sono solo amici e che non vorrebbe porsi problemi se sente il desiderio di abbracciarlo. Non aveva minimamente pensato ad intraprendere una relazione con un uomo così più giovane. Nicola, invece, vorrebbe conoscerla meglio, e prova a farle cambiare idea, ma l'unico effetto che ottiene è quello di lusingarla.

Grande Fratello Vip, il rifiuto di Miriana



In maniera esplicita e diretta la showgirl gli fa capire di voler dormire nel letto con Jo Squillo e trova una scusa per andarsene chiudendo l'imbarazzante conversazione: «Non te la prendere se non ti abbraccio, non è perché ti rifiuto come persona, anzi, ma io per ora non me la sento».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Ottobre 2021, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA