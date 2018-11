Domenica 11 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ancora Marchesa.torna aper rispondere a nuove accuse. La prima è sulla sua casa per la confusione ingenerata da alcune foto della "Marchesa" scattate a Palazzo Ferrajoli. «Quando Ludovica si è sposata, è stata portata all’altare da Ferrajoli e Giovanelli - afferma Daniela Del Secco, sdraiata sul divano - Ferrajoli mi ha sempre dato la casa per i miei shooting fotografici. Tutti i giornalisti sanno che li faccio sempre lì. In un servizio Rai, è uscito che era casa mia, loro sapevano che non era casa mia, non so perché è stato scritto così. Non c’è stata malafede, hanno fatto un errore». Attacca poi chi le ha detto che abita in un bilocale. «Io a casa ho i giardini pensili, lo sanno tutti. Io ho il maggiordomo che miscela i miei tè».Poi, le accuse di, che ha fatto, quando lo ha fatto la Marchesa.«Mi sembra grottesco rispondere a questo individuo, dico ai miei avvocati di procedere anche contro di lui. Cosa non si fa per un minuto di notorietà. Tutti salgono sul carro della Marchesa», prosegue.Barbara D’Urso annuncia cheha nuove prove contro di lei.«Portate tutte le prove che volete, la gente mi acclama, il mio cachet per le serate lievita. Io faccio le serate in discoteca, vorrei cantare, amo farlo, mio padre era un musicista». E a questo punto, scatta la canzone, cantata in piedi. Daniela Del Secco sceglie “E se domani” e canta senza accompagnamento musicale. Si ritarda così il momento del confronto con Maria Monsè. Non contenta, al termine dell’esibizione, si esibisce in pochi bassi di bachata.Maria Monsè entra, portando un dono per Daniela Del Secco: «Ti regalo un velo da stendere sulla tua ipocrisia. Ti ci puoi anche nascondere ogni volta che dici una bugia». Daniela Del Secco risponde con una sciarpa per la figlia di Maria Monsè, che in passato aveva attaccato. Daniela Del Secco sosteneva che Maria Monsè non aveva diritto di salire su una carrozza su cui era lei. L’organizzatrice della serata conferma la versione della Monsè. E Daniela Del Secco ignora la prova, continuando ad attaccare Maria Monsé.«Sei il nulla totale, taci» le dice Daniela Del Secco. E i toni continuano ad alzarsi. La “Marchesa” non vuole parlare con Maria Monsé: «Io non parlo con la vuotezza assoluta. Signora Monsè direi che è l’ora di abbandonare questa penosa performance. Sono stanca di regalare pubblicità alle nullità».Daniela Del Secco continua a interrompere Maria Monsè, si alza in piedi e agita il velo simulando una corrida in studio.