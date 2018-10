Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

LaD’Aragona Daniela Del Secco, eliminata dal, ha ispirato il suo personaggio a quello della prima. Ora infatti il ruolo di Tina all’interno di “Uomini e donne” è cambiato col tempo, come il suo look che appunto inizialmente era quello della vamp, con tanto di maggiordomo al seguito.A ricordare la somiglianza e a sottolineare come il personaggio della Marchesa sia effettivamente inspirato a quello della storica opinionista di “Uomini e donne”, Simone Di Matteo migliore amico di Tina Cipollari, scrittore ed e ex concorrente di Pechino Express, dove ha incontrato Daniela in veste di guest star: “In un ristorante la Marchesa – ha svelato a “Domenica Live” - ci ha raccontato che si era costruita questo personaggio e si era ispirata proprio a Tina Cipollari”.La Cipollari degli esordi naturalmente: “E’ arrivata a Uomini e Donne facendo la Vamp, ha esordito in tv con gli abiti eleganti, il maggiordomo e il pupazzo di pezza”.