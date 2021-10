Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha problemi di salute e si isola: la decisione della produzione e di Lulù

Manuel Bortuzzo ha qualche problema di salute dentro la casa del Grande Fratello Vip e la produzione ha preso una decisione. La situazione ha suscitato qualche preoccupazione nei concorrenti, soprattutto in Lulù Selassie, che lo ha raggiunto per dargli supporto. Il giovane si è isolato e lo staff ha messo a disposizione una camera solo per lui.

GFVip, problemi di salute per Manuel Bortuzzo

Il giovane nuotatore che è finito sulla sedia a rotelle dopo un agguato è tra i concorrenti favoriti di questa edizione. Fortemente voluto dal conduttore Alfonso Signorini, ha subito colpito il pubblico e il resto del cast per la sua forza e la sua gentilezza. Lulù si è subito avvicinata a lui e i due si sono scambiati delle effusioni. Da qualche giorno, tuttavia, il ragazzo deve fare i conti con qualche disturbo, con la febbre e dolori forse legati a una cistite.

GFVip, la decisione della produzione su Manuel Bortuzzo

Stando a quanto riportato dal portale Il Vicolo delle news, la produzione ha messo a disposizione del nuotatore una stanza privata a cui può accedere quando ne avverte il bisogno per motivi di salute. La sua situazione è costantemente monitorata da un medico e al momento Manuel non ha intenzione di lasciare la casa di Cinecittà. Non è stato a lungo in isolamento perché Lulù Selassié non s’è persa d’animo e lo ha raggiunto nella stanza privata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 13:09

