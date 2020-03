Grande Fratello Vip, lite furiosa nella Casa. Antonio Zequila contro Teresanna: intervengono gli altri

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Marzo 2020, 23:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nervi tesi nella casa più spiata d'Italia. A due settimane dalla finale, i concorrenti iniziano a essere stanchi e gli animi si accendono più facilmente.Gareggiano Antonio Zequila in coppia con Paolo Ciavarro e Teresanna in coppia con. I concorrenti devono riempire i campi con termini che iniziano con la C. Ma arrivati alla voce "attori" scatta la lite.- esplode Teresanna -». Sossio Aruta la difende. A quel punto intervengono Paolo Ciavarro e "l'arbitro del gioco" Licia che danno ragione ad Antonio Zequila e riportano la "pace" in Casa.