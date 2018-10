Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, scoppia una lite furiosa nella Casa. Protagonista dell'accesa discussione è, ancora una volta, la. Daniela Del Secco, dopo le polemiche sulla veridicità del suo titolo nobiliare , avrebbe i nervi a fior di pelle e sarebbe "esplosa" contro due inquilini della casa più spiata d'Italia.Dopo la diretta di lunedì, la marchesa edavrebbero continuato a punzecchiarsi, fino a un punto di non ritorno. Daniela Del Secco avrebbe accusato l'ex velino di averla messa al centro di un "agguato" fuori dalla Casa, con la sua battuta «». In difesa di Elia, sarebbe intervenuta, neo concorrente del Gf Vip.Messa alle strette, la marchesa sarebbe esplosa: «». E parlando con l'ex velino, Maria Monsé avrebbe concluso: «Io so benissimo chi è lei. Questo modo di fare non mi piace., basta. Io questo non lo digerisco».