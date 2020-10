Grande Fratello Vip, la dolorosa confessione di Maria Teresa Ruta: «Non l'ho mai detto a nessuno». Tutti commossi. L'abbiamo sempre vista ridere e scherzare, ma la presentatrice ha portato un segreto con sè per molto tempo. La Ruta ha svelato il suo segreto in diretta.

Durante l'ultima puntata del grande fratello vip si è parlato molto dei problemi tra Guenda Goria e Maria teresa Ruta, con Guenda che ha accusato la madre di averla abbandonata quando era ancora adolescente, per vivere un nuovo amore. Durante la diretta della dodicesima puntata però c'è qualcuno che è voluto intervenire, si tratta dell'attuale marito di Maria Teresa Ruta , Roberto

Alfonso Signorini decide di parlare con madre e figlia del rapporto di Maria Teresa con il marito Roberto, che ha scritto una lettera molto intensa in difesa della moglie: «Non hai mai abbanodonato i tuoi figli, sei una madre che c'è sempre stata e che continua a dare tutto».

Roberto in particolare le chiede di dire davvero tutta la verità e quindi Signorini le chiede di cosa sta parlando. Maria Teresa fa una dolorosa confessione: «Lui avrebbe tanto volere un figlio da me, ma io non l'ho mai detto prima a Guenda. Loro non lo hanno mai saputo, non volevo ferirli».

Una confessione che lascia tutti di stucco ed emozionati: «Sono paralizzata - dice Guenda - a me è mancato qualcosa ma scopro tutto adesso, mi serve del tempo». Madre e figlia si abbracciano.

