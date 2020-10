Grande Fratello Vip, la confessione di Massimiliano Morra: «Con Adua sono andato oltre, ho superato il limite». Meglio di una soap Adua e Massimiliano continuano a tenere banco e anche durante la diretta dell'ottava puntata no si fa altro che parlare di loro.

Attraverso un gioco di Alfonso Signorini, Adua e Massiliano parlano della loro finta storia e le loro risposte vengono esse a confronto. Alla domanda se avessero mai fatto sesso, Adua è categorica «Assolutamente no», Massimiliano invece tentenna: «Nì, non abbiamo fatto sesso ma c'è stato qualcosa di molto vicino».

Una risposta che non è affatto piaciuta alla sua ex finta fidanzata; «No vabbè io ribalto i tavoli, ma sta scherzando. C'è stato un periodo in cui tu (Massimiliano ndr.) sei stato particolarmente assillante ma non c'è stato niente. Diciamo che il litigio tra me e Massimiliano, quello grave, è stato questo».

Alla fine Massimiliano chiarisce e confessa: «In realttà c'è stato un periodo in cui l’ho corteggiata moltissimo, ho quasi superato il limite, ci tenevo tanto. L'ho corteggiata al limite dello stalking».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 22:48

