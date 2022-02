Grande Fratello Vip, Jessica Selassié vuole Barù e si dichiara: lui la gela così

Al Grande Fratello Vip tra Barù e Jessica non decolla. Nonostante la principessa cerchi di conquistarlo da settimane, il nipote di Costantino della Gherardesca non vuole nessuna implicazione sentimentale nel loro rapporto. I due sono più affiatati di prima, ma sembra che per Jessica non andrà come per la sorella Lulù, legata ormai ufficialmente a Manuel Bortuzzo dopo le esitazioni e i tentennamenti di quest'ultimo. Barù gela la ragazza facendole capire di non voler baciarla.

GF Vip, Jessica si espone

Era arrivato il momento di chiedere dove stavano andando e se c'erano margini per fare un passo in avanti, ma Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona (Barù) ha fatto intendere un rifiuto. Il confronto si è consumato durante la festa di Carnevale nella notte tra il 26 e il 27 febbraio. La ragazza si è esposta esprimendogli il desiderio di baciarlo.

GF Vip, Barù gela Jessica

Selassiè era convinta che la situazione fosse migliorata dopo giorni di sorrisi, chiacchierate e ammiccamenti, ma non è andata come sperava. Il 'due di picche' è stato inevitabile. Barù ha spiegato poco dopo, deludendo molti fan della coppia, che per lui “Jess” è un’amica e che non ci sarà qualcosa in più, né al Grande Fratello Vip né fuori dalla casa più spiata d’Italia.

GF Vip, Barù respinge Jessica

Jessica ha raggiunto l’uomo in veranda dicendogli: «Comunque io ti volevo dire che anche se siamo amici, la voglia di baciarti ce l ho». «E io ho tante voglie», la replica del gieffino. Poco dopo confidandosi con Soleil, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha dichiarato: «Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei. Non c’è quella cosa, non c’è niente con lei, altrimenti è ovvio che l’avrei già baciata. Anche sul fuori, mi piace come amica, ci sto tanto bene insieme. Sì fuori sarebbe ancora peggio. Io non voglio illudere nessuno, con lei faccio soltanto due battute. Quando ci abbracciamo mi piace perché è un contatto umano, ma abbraccio nello stesso modo anche te. Questo intendo che si tratta di affetto anche con te. Anche se mi piacesse datemi tempo cavolo. Se mi fosse piaciuta se avrei già fatto qualcosa? Subito. Che scatole, devo anche parlare del perché non voglio».

