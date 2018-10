Martedì 30 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Grande Fratello Vip,nell'occhio del ciclone. L'attrice italo-inglese è salita alla ribalta delle cronache per il flirt con l'ex velino Elia Fongaro, che ieri sera è stato eliminato dalla Casa. Jane è caduta nello sconforto e oggi avrebbe pianto per tutto il giorno. Ma c'è anche un altro motivo che avrebbe fatto preoccupare i fan dell'attrice. «», avrebbero commentato diversi follower, in pensiero per il suo stato di salute. Ma sarebbe stata lei stessa a speigare il motivo.Come riporta il sito Lei Chic, Jane Alexander avrebbe rivelato agli altri inquilini della Casa di soffrire di «» e per questa ragione starebbe seguendo una dieta apposita per guarire.Insomma, la stessa Jane avrebbe, involontariamente, rassicurato i fan. D'altro canto, l'attrice ha sempre avuto un fisico. E le foto sui social lo testimoniano.