Grande Fratello Vip, paura per Jane Alexander in vacanza: «Giramenti di testa, dolori, nausea....»

Lunedì 12 Agosto 2019, 20:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti diper. L’attrice, una delle protagoniste deldove si era fidanzata con Elia Fongaro per poi tornare a reality chiuso con l’ex Gianmarco Amicarelli, si sta godendo le vacanze, ma la giornata sembra non essere iniziata nel migliore dei modi.Da Instagraminfatti ha raccontato l’accaduto: “And goodmorning to you, too – ha scritto Jane dal suo profilo social - Stamattina passeggiata nella pineta ( ben due giri! ), qualche squat in palestra ( 4 serie da 15 con peso da 10kg, ho fatto bene @workout_mattia? ) e 3 serie di crunch, ma alla lezione di stretching sono scappata. Giramenti di testa, dolori, nausea....mi sa che lo stavo facendo malissimo!”Per fortuna poi tutto si è risolto: “Tra l'altro sono la donna meno flessibile della storia delle donne tutte, mi sa. Quindi? Prossimo step? Yoga? Pilates? Booooh! Intanto ho convinto Gm ad andare a fare una passeggiata a San Vincenzo, mano nella mano. Non vedeva l'ora”.