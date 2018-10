Grande Fratello Vip 2018 hot, Ivan Cattaneo bacia Walter Nudo ed Elia Fongaro Video

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'occasione fa l'uomo ladro. E così è stato per Ivan Cattaneo che, approfittando di una delle tante prove per i concorrenti del Grande Fratello Vip, ha un tantino esagerato. Gli inquilini della casa dovevano passarsi con la bocca alcuni cibi da mettere in una ciotola per accapparasi il budget settimanale con cui fare la spesa. E Ivan non se l'è fatto dire due volte. Posizionato tatticamente accanto ai bellocci della casa come Walter Nudo ed Elia Fongaro ha allungato un po' troppo le mani. Anzi: la lingua.«Ma se non lo faccio ora - ha commentato interpellato da Signorini - quando lo faccio alla mia età?».Ma subito Ilary Blasi è scoppiata a ridere: «Ivan, perché strizzavi il capezzolo a Walter quando gli prendevi il cibo?». E subito Signorini le fa eco: «Io lancerei l'hashtag Ivan la piovra. C'era mezzo metro di lingua fuori».