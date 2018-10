di Silvia Natella

C'è sempre tempo per pettegolezzi e supposizioni alin una chiacchierata consi è detto convinto dell'interesse cheproverebbe nei confronti del coinquilino«A Eleonora piace Stefano, ma lei si fa tanti problemi per la differenza d'età e per i figli che potrebbero vederla. Problemi che tu Lory non ti fai», sono le parole di Cattaneo.L'attrice è per l'amico, dunque, una donna tutta d'un pezzo, ma anche molto permalosa. «Potrebbe prendersela se le dicessi che preferisco portarmi in caverna Elia, ma è l'unica occasione che ho per passare una notte insieme a lui». Alle domande delle interlocutrici risponde che vorrebbe andare a dormire con il giovane perché è l'unico con il quale spera di fare qualcosa fuori dal reality.Cattaneo avrebbe dovuto trascorrere del tempo in caverna conma sembra averci ripensato. «Prova a dirle cosa pensi, non rovinare un rapporto consolidato», il consiglio di Lory Del Santo.Non è un mistero l'attrazione che il cantante prova per il velino. Ha più volte sottolineato che per lui il ragazzo più bello della casa è proprio Elia. Avrebbe anche messo in dubbio la sua eterosessualità sottolineando che ancora non sa cosa vuole in molti ambiti della sua vita.