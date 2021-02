Grande Fratello Vip, Giulia Salemi: «Sono stanca, mi sento sbagliata». Tommaso e Stefania reagiscono «Smetti di fare la vittima». Ormai è guerra aperta nella casa sono tutti contro i Prelemi, e l'influencer è messa sotto accusa per le sue reazioni anche durante la diretta di lunedì sera.

Giorni difficili per Giulia Salemi, la bella influencer è finita nel mirino di tutti gli inquilini a causa del suo carattere. Quello che le rimproverano è di essersi isolata volutamente. Durante la diretta del Grande Fratello Vip Signorini però mostra tantissime clip dei concorrenti della casa che parlano alle spalle della Salemi.

«Se c'è una persona che si è isolata - ha spiegato Tommaso - sei stata tu, ti sei voluta isolare tu, per stare con Pierpaolo, stare insieme, risolvere le vostre cose. Quindi è ovvio che il tempo che rimane è poco e lo devi dividere con gli altri, ma non dire che ti abbiamo lasciato sola e siamo tutti contro di te, nessuno è contro Giulia»

In particolar modo sono Stefania Orlando e Tommaso Zorzi a criticare l'atteggiamento della Salemi che ha discusso tantissimo anche con il suo Pierpaolo. «Non sono la persona risolta e risoluta che credevo di essere - dice Giulia - ma voglio precisare che Pier mi ha sempre dimostrato tanto». Dopo tutte le clip la Salemi non ne può più: «Io accetto tutto perché mi metto in discussione, mi sembra diventato tutto troppo eccessivo, adesso ho l'ansia nel parlare e dire qualsiasi cosa. Non ce la faccio, sarò sbagliata io». Tommaso e Stefania reagiscono «Smetti di fare la vittima»

