Grande Fratello Vip, Giulia Salemi in crisi: scoppia a piangere dopo la diretta

Al Grande Fratello Vip per Giulia Salemi è stata una diretta serale piena di emozioni, fra il confronto con Elisabetta Gregoraci e la notizia che la famiglia del fidanzato coinquilino Pierpaolo Pretelli preferisce l’ex di Briatore a lei.

Durante la notte Giulia Salemi non ha retto alla pressione ed è scoppiata a piangere. In giardino si confida con Pierpaolo Pretelli, anche lui abbastanza scosso dalla diretta, prima di versare le lacrime: “Il fatto che tu non ti fai condizionare da tutti i messaggi ricevuti – spiega Giulia commossa - e che scegli la tua strada nonostante tutto ti rende onore ai miei occhi ancora di più”. Pierpaolo la conforta e la consola: “Non voglio vederti così. L’importante è quello che penso io di te”.

Il pianto è ripreso nel pomeriggio di oggi, dopo che è passato un aereo sulla Casa che invitava Dyane e Rosalinda a non rovinare la loro amicizia. Giulia si è sentita chiamata in causa e si è sfogata con Stefania Orlando: “Mi sento così perché penso che faccio tanto per alcune persone, ma vengo sempre travisata fuori. Anche l’aereo di prima per Dayane e Rosalinda, non sono certo io quella che vuole dividerle (…) Credo di fare tanto per te, per Tommy, per Rosalinda. Penso di agire per il bene ma perché non vengo compresa?”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 18:50

