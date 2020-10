Franceska Pepe pronta a rientrare nella casa del Grande Fratello Vip? L'indizio non è sfuggito ai fan. La sua eliminazione durante l'ultima puntata di lunedì aveva generato non poche polemiche, soprattutto a causa dell' "invasione spagnola". Ma le cose potrebbero cambiare a brevissimo.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip, Franceska Pepe potrebbe rientrare nella casa già venerdì. Il motivo? Durante l'ultimo televoto, l'influencer ha perso per un pugno di voti contro Adua del Vesco. Nulla di strano se non fosse che i voti per l'attrice provenissero tutti da una fanbase spagnola. Il regolamento del Grande Fratello però non prevede voti dall'estero ma solo dal territorio italiano, tanto che anche il Codacons ha denunciato la cosa e nelle ultime ore c’è stato il secondo conteggio dei voti.

Un evento mai accaduto in tte le edizioni andate in onda fino ad oggi. In più Franceska dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello e pubblicato il video in cui gridava: «Finalmente libera», è completamente sparita dai soocial. Un indizio che non è sfuggito a fan dell'influencer. Cosa vuol dire?

Che con tutta probabilità Francska Pepe venerdì potrebbe rientrare nella casa del Grande Fratello Vip. Cosa succederà ad Adua Del Vesco? verrà eliminata? Non ci resta che aspettare.

