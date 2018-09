di Silvia Natella

, nuovo concorrente alla terza edizione delspera di riuscire a concludere questo reality senza squalifiche e nel frattempo confida i suoi segreti e le sue aspirazioni ai coinquilini. Francesco Monte ha rivelato nella casa più spiata d'Italia che sogna di recitare nel cinema, ma è proprio la sua popolarità a bloccarlo.Alle domande di chi gli ha chiesto se preferisce la fiction o il grande schermo ha risposto: «Il sogno è di far cinema ma con il background televisivo che ho io è difficile, a meno che un regista non mi scelga». Chissà se l'ex tronista ed ex fidanzato dinon veda il Grande Fratello come trampolino di lancio per futuri set come è già capitato a personaggi a Luca Argentero o ad altri gieffini.Quando parla di background televisivo allude al passato sul trono di Uomini e Donne, alla separazione in diretta televisiva l'anno scorso al "Grande Fratello" e al cannagate all'ultima edizione dell'"Isola dei Famosi". Per Monte il Grande Fratello Vip è l'occasione del riscatto dopo la bufera che lo ha investito dopo le accuse di Eva Henger. «Questa è la tua vera occasione - gli ha detto Signorini durante la diretta - giocatela tutta, vorrei vederti arrivare alla fine di un reality, dacci soddisfazione che sei single».