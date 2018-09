Grande Fratello Vip, ancora guai per Francesco Monte? Antonio Ricci: «Ecco la verità»

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

al Grande Fratello Vip 3. Salvo sorprese dell'ultima ora, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez sarà nel cast del reality condotto da. Secondo alcuni rumors, sarebbe statoa imporre un presunto aut aut sulla presenza di Monte nella casa di Cinecittà. Ma adesso il papà di Striscia la Notizia avrebbe detto la sua, fugando ogni dubbio.Come riporta il sito Gossip e Tv , in occasione della conferenza stampa di Striscia, Ricci avrebbe affermato: «Ho letto sui giornali che avrei detto o io o Monte. Ma dove? Sarà che qualcuno ha pensato che io volessi andare nella Casa del GfVip 3.Su un giornale c’era scritto che Costanzo e Maria De Filippi stavano andando a trattare con i vertici, non si sa quale, per far rientrare Monte».E ancora: «Io mi immaginavo Costanzo e Maria con la scorta… sono scene incredibili. Smentisco purtroppo come fake news la vicenda Monte. Invece vi annuncio che ilsta facendo una denuncia contro Mediaset perché ritiene questa presenza diseducativa». Ancora guai per Francesco Monte? Staremo a vedere.