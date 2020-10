Grande Fratello Vip, Flavio Briatore, lettera alla Gregoraci «Quello che hai detto mi ha fatto male»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 23:33

Parole di miele da parte dell'imprenditore per la sua ex moglie in una lettera che è stata letta in diretta dopo le polemiche della scorsa settimana.ha rilasciato nei giorni scorsi al Fatto Quotidiano non è piaciuta a Elisabetta Gregoraci che ha risposto duramente a tutte le accuse.In settimana però la Gregoraci si è anche allontanata dal suo corteggiatore Pierpaolo Pretella. Durante la diretta della settima puntata Flavio Briatore "entra" nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip attraverso una lettera per Elisabetta Gregoraci.«Cara Elisabetta - scrive Flavio Briatore - inizio col dirti che ero contento fin dal principio della tua partecipazione al. Alcune tue affermazioni mi hanno fatto inevitabilemnte male, ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto. Facciamo vivere i momenti belli che abbiamo vissuto e ti ringrazio per le parole con cui mi hai descritto in confessionale quando ho rivisto la vera "Eli". E sappi che l'intervista che ho rilasciato non era rinchiusa solo in quei tre punti che ti hanno fatto vedere. All'interno c'erano anche belle parole dedicate a te. Avrai tempo di leggerle. Insiemeche non può e non deve essere spezzata dalla tv o dal lavoro.Viviamo rispettandoci, ti auguro di essere felice. Ti voglio bene e continuerò a volertene, Flavio».«Sono felice di leggere questa lettera riponde la Gregoraci - Gli mando un bacio grande perché magari mi starà guardando se non è fuori a cena. Un bacio grande a lui ma uno immenso all'amore della mia vita, che è nostro figlio. Amore, la mamma ti ama tanto. Però devo dire che parte sempre tutto da lui. È lui deve stare un po' zitto, io mi difendo. Comunque sono felice di questa lettera».