Grande Fratello Vip, finale. Alfonso Signorini commosso: «Abbracciatevi voi che potete»

di Ida Di Grazia

Mercoledì 8 Aprile 2020

Ultima puntata dele già qualche lacrima è probta a scendere. Il primo è proprio Alfonso Signorini che invita i ragazzi della casa ad abbracciarsi forte l'uno con l'altro.Una finale unica quella in onda mercoledì sera. Per la prima volta nella storia tutti i concorrenti eliminat non sono in studio ma collegati virtualmente a causa dell'emergenza coronavirus. Proprio per questo Signorini invita i ragazzi della casa delad abbracciarsi: «Portatevi a casa il ricordo di questo calore. Tra poche ore coglierete un silenzio assordante che sa di paura e sa di dolore».