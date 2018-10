Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

entrato nella casa delper chiedere scusa alla fidanzata Silvia Provvedi e poi la sua ospitata si è trasformata in una lite furiosa con la conduttrice. Dopo lo sfogo dell’ex re dei paparazzi si sono susseguite diverse notizie come la distruzione da parte sua di un camper, l’allontanamento da Mediaset e che più ne ha più ne metta.A mettere ordine sul caso Corona il giornalista Gabriele Parpiglia, tra l‘altro amico di Corona, che è intervenuto dal suo account Instagram: “Voglia zero di fare un #post su chi macina #fakenews quotidiane ma nelle ultime 48 ore - ha scritto sul social - ho letto troppe cazzate e alcune mi riguardano.Lo faccio in difesa del mio lavoro: CHIARO!- Corona ha distrutto il camerino: #fakenews ha dato un pugno contro il 2 scaffale in alto,a destra, dettato dal nervosismo.Un giornalista DEVE scrivere la notizia reale-dettagliata-vera! -- Signorini denuncia Corona : 😂😂guardate quanti siti hanno lanciato questa #fakenews -- Corona non metterà più piede in Mediaset 😂 - Sarà da Chiambretti ... 🤭 - 😂.- Clamoroso fuori onda lo scrive anche il @corriere 🤭🙄’ Video: #fabriziocorona PROVA😂la parte era d’accordo con il #gfvip’ 😂-- Qui si apre un mondo. Ho scoperto chi ha dato il video. Questione passata agli avvocati per mia tutela dato che i siti hanno ripreso la notizia con diffamazione e altri reati. Querelo. ‘Accordo’ come è stato scritto,ma per cosa? Per il no di silvia ? Per il caos con Ilary? Bell’accordo😂Fare TV come autore, prevede che ci sia una scaletta, una tempistica (perché il tempo gestisce la diretta) e circa 40 persone che ti dicono: quanto dura il blocco e quando entra il nero ovvero la pubblicità,ecc. Parlo arabo,vero? Ma è così.Spiegare all’ospite in 4 ore non in 22 secondi: il tempo totale, le eventuali reazioni con conseguenti ‘reazioni’,rientra nel mio lavoro ‘condiviso’.Si valutano tutte le opzioni proprio perché l’incontro é REALE. ‘Se fate pace, cosa che io speravo, musica (la dico #athousandyears ). ‘Se lei rifiuta,non accetta le scuse,si innervosisce e volete fumare, in casa non si può,quindi dovete andare in giardino’. Chiaro?’. Da questo...partono i titoloni anche di chi scrive di tv: ‘Era tutto organizzato!’. Bene, ennesima #fakenews , ennesimo danno di immagine e querele verso chi ha fatto titoli così. @instagram devi cambiare. Multe,stop a tempo del profilo,via chi ha reiterato il danno,via chi (così mi ha risp.un sito) usa parole ‘chiave’ per acchiappare per ottenere visualizzazioni. Peccato...con la crisi il web dovrebbe essere un’alternativa di lavoro per tutti noi.Cosi fa schifo da #fakenews a #fucknews ...Ci siamo,scrivendo dalla cameretta le vite degli altri, ma senza i (veri) fatti...”.