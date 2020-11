Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e la proposta di matrimonio di Flavio Briatore: «Non abbiamo risolto delle cose, temo di fare peggio»

Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha confessato ai coinquilini che il suo ex Flavio Briatore, dopo la separazione, le aveva fatto una nuova proposta di matrimonio. Durante la diretta serale il conduttore del reality, Alfonso Signorini, ha chiesto ad Elisabetta un resocondo sui fatti, che risalgono al periodo del lockdown da coronavirus.

Un’emozionata Elisabetta Gregoraci, sotto il fuoco di fila di Alfonso Signorini, ha confermato il racconto fatto ai colleghi nella Casa: “Abbiamo trascorso insieme il periodo del lockdown ed è stato come tornare ai vecchi tempi. Poi un giorno mi ha guardato e mi ha detto: “Ti amo ancora, dovremmo risposarci”, ma io non ho risposto (…) Penso che non potrà esserci un futuro come coppia, non siamo riusciti a risolvere delle problematiche che dopo 13 anni ci hanno portato alla rottura. Le colpe sono di entrambi, ci sono tante cose che non siamo riusciti a risolvere e temo di far peggio”.

Insieme hanno trascorso 13 anni e hanno un figlio in comune, Nathan Falco: “Con lui e Nathan mi considero ancora una famiglia. Flavio per me è una persona molto importante ed è quasi come se non ci fossimo mai separati. Passiamo molto tempo insieme, a volte anche troppo, e non riusciremo mai ad andare avanti se facciamo così”.

