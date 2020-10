Gf Vip, Elisabetta Gregoraci: «Io single, ma fuori dalla casa qualcuno mi pensa»

Mistero sempre più fitto sul messaggio ricevuto da Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip. Chi sarà mai il misterioso ammiratore che ha inviato per ben due volte la frase «Sei l'epicentro del mio terremoto», tratta da una canzone del rapper Mr. Rain? La showgirl di Soverato non si sbottona più di tanto, anche quando viene imbeccata durante la puntata da Alfonso Signorini, che le chiede se il mittente sia proprio il rapper di Desenzano del Garda. «Ma va, canto solo le sue canzoni», risponde la Gregoraci, smentendo categoricamente che tra i due ci sia un flirt.

"Sei l'epicentro del mio terremoto"... un aereo porta gioia nel cuore di Elisabetta e disperazione in quello di Pierpaolo. 😳#GFVIP pic.twitter.com/ZzSuGyz31I — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 9, 2020

«Fuori dalla casa c'è qualcuno che mi pensa ma non è Mr. Rain», spiega Elisabetta. L'ex compagna di Flavio Briatore afferma anche di «essere entrata da single nella casa del Grande Fratello Vip, ma fuori da qui, ci sono persone che mi pensano e io sono felice per questo». La showgirl dice che il messaggio aereo «parla di Roma».

Altro duro colpo alla relazione con Pierpaolo Pretelli? Alfonso Signorini ha invitato la Gregoraci a chiarire con lui ma lei lo ha gelato: «Io e PIerpaolo siamo amici speciali, ma non c'è niente di più». Ancora non è chiaro il motivo per cui la showgirl abbia detto, la prima volta che le è stato mandato il messaggio, di avere un gruppo Whatsapp con quella stessa frase. Che il misterioso ammiratoresi nasconda proprio all'interno di quel gruppo?

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Ottobre 2020, 21:34

