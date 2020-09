Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci contro Naomi Cambpell: «Ho fatto un po' di pulizia»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Flavio Briatore ha pubblicato una foto su Instagram con la sua ex Naomi Cambpell e alfonso Signorini non ci ha pensato un secondo a fargliela vedere alla Gregoraci.«Ieri è venuta a trovarmi Naomi a Monaco», così il post su Instagram dipubblicato due giorni fa. Durante la, Alfonso Signorini, pensando di, sua ex moglie, gli ha mostrato il post.non solo non si è scomposta ma ha addirittura raccontato un aneddoto a proposito della pantera nera svelando di averci litigato solo 15 giorni dopo averla conosciuta.«Non sono mai stata gelosa di lei nemmeno quando eravamo fidanzati - sorideparlando con Signorini - Pensa Alfonso che durante la mia prima vacanza in Kenia da fidanzati, era capodanno, a mezzanotte Flavio ha dato un bacio prima a me lei è andata su tutte le furie e ha fatto le valige». Signorini plaude e sottolinea: «Hai nesso subito le cose in chiaro, brava», e lei : «».