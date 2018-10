Domenica 28 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Non ho avuto nessun problema con i giovani nella Casa. Tifo per loro. Le Donatella le vorrei come nuore anche se i miei figli sono fidanzati. Francesco Monte un ragazzo d’oro. Poi Stefano, più bello dentro che fuori e già fuori è una cosa pazzesca».a Domenica Live parla della sua esperienza al. In particolare del suo rapporto burrascoso con la Marchesa.«C’è stato un momento bellissimo, in cui abbiamo riso tanto nella Casa. Ho detto che le ragazze così vanno solo in alcune scuole e poi ho chiesto alla Marchesa dove aveva fatto le elementari e le medie, è entrata nel panico, non si era preparata, un baratro. Ha detto ‘non mi ricordo’. Ti pare che non ti ricordi dove sei andata a scuola?».