Si è riaperta la casa più spiata d'Italia. È ripartito ieri ile tra i concorrenti più interessanti di questa terza stagione c'èCosa l'ha convinta a partecipare al Gf?«Credo che sia interessante dal punto di vista professionale perché poche cose sono contemporanee, nella loro follia, come il. Sotto il profilo privato, invece, io vivo sola con il mio cane, che mi mancherà tantissimo, ma credo che mi divertirò pazzamente».Non la spaventa la convivenza con tante persone?«No, perché sono cresciuta con 5 fratelli. E poi, avendo cominciato a fare film a 19 anni, non sono mai stata in campeggio o al college ed è con questo spirito che affronto questa avventura».Con chi pensa che potrà andare d'accordo?«Stranamente non conosco nessuno, a parte la marchesa Del Secco D'Aragona che ho incontrato quando mio figlio Paolo ha partecipato a Pechino Express. Gli altri me li sono studiati su Wikipedia, sono andata a guardarmi anche i segni zodiacali. Mi incuriosiscono molto Ivan Cattaneo, trovo che abbia uno humor bruciante, e Maurizio Battista, che mi diverte tantissimo».Quest'anno ha partecipato anche a Ballando con le stelle. Che esperienza è stata?«Meravigliosa! Intanto ho perso 3 chili, che non ho più ripreso, e poi anche lì ho avuto la sensazione di essere al college, con un rettore sempre con il sorriso perché non ho mai visto Milly perdere la pazienza. Solo che non mi piacciono i balli latini: non mi piace ancheggiare, sono molto europea».(D. Ara.)