Grande Fratello Vip: le docce hot delle concorrenti infiammano la Casa

Dopo un avvio con il botto, per i concorrenti del Grande Fratello Vip è tempo di prendere familiarità con la convivenza forzata e con la vita all'interno della Casa più spiata d'Italia. I vipponi di Alfonso Signorini avranno per i prossimi sei mesi le telecamere puntate addosso in ogni occasione. Anche quando si tratta di fare la doccia. E le prime docce alzano subito la temperatura all'interno del loft di Cinecittà.

Le docce hot

Come ogni anno, all'interno della casa del Grande Fratello Vip le bellezze femminili non mancano. Mentre le telespettatrici italiane possono rifarsi gli occhi con la presenza nella Casa di fisici statuari come quelli di Amaurys Perez e Antonino Spinalbese, ad attrarre l'attenzione del pubblico maschile ci pensano sicuramente Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini, Nikita Pelizon e Sara Mancuso. Ma nel momento della doccia sotto gli occhi indiscreti di milioni di italiani non tutti hanno optato per la doccia in favore di telecamera. A rompere il ghiaccio, quindi con le docce hot che hanno sicuramente infiammato i telespettatori, ci hanno pensato la sorella di Elettra Lamborghini, l'ex schermitrice e l'ex concorrente di Pechino Express.

Le altre vippone

Le tre concorrenti del Grande Fratello Vip hanno mostrato il loro fisico statuario accolto da bikini capaci di esaltare le loro forme. Ma non tutte hanno optato per la doccia sensuale. Cristina Quaranta, ad esempio, nonostante abbia un fisico invidiabile per i suoi 50 anni, ha sfoggiato un costume nero intero, mentre Elenoire Ferruzzi e Sara mancuso, hanno optato per una scelta più confortevole come la vasca. E come due vere dive si sono tuffate in un bagno di schiuma e bolle. All'appello manca ancora Pamela Prati, finita subito nell'occhio del ciclone dopo gli attacchi di clasutrofobia, a due giorni dall'inizio del reality show.

