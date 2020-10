Grande Fratello Vip, diretta sesta puntata: Denis Dosio a rischio espulsione. Myriam Catania in crisi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 18:56

Questa sera su canale 5 la diretta che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. In nomination: Massimiliano Morra, Tommaso Zorzi, Denis Dosio, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda, Dayane Mello e Adua Del Vesco.Questa seraSecondo un video che circola su Twitter, l’influencer avrebbe bestemmiato. Staremo a vedre quale sarà lae se così fosse il televoto potrebbe essere annulato., la mancanza degli affetti più cari, l'hanno portatata a pensare pensare spesso di abbandonare il gioco, a darle man forte i compagni della casa che le sono stati particolarmente vicino.