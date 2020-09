Grande fratello Vip, diretta quarta puntata. Signorini:«Ci saranno nuovi ingressi oltre Paolo Brosio»

di Ida Di Grazia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Settembre 2020, 20:17

Cresce l'attesa per la puntata del venrdì del Grande Fratello Vip che seguiremo come sempre minuto per minuto suTanti gli argomenti da trattatare e nuovi inquilini in vista., che purtroppo sta facendo ancora degli accertamenti in ospedale. Antonio Razzi al posto di Fausto Leali? Direi di no, perché mi piacerebbe scendere un attimo sul range anagrafico. Al posto di Razzi mi piacerebbe Raz Degan, se proprio devo scegliere», così Alfonso Signori su Instagram. Per la quanrta puntata del Grande fratello Vip potrebbe addirittura fare il suo ritorno nella casa Flavia Vento. La Vento aveva abbandonato il gioco a meno di 24 ore dall'ingresso nella Casa perchè sentiva la mancanza dei suoi settecani. Non ci resta che aspettare.