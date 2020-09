Grande Fratello Vip, diretta prima puntata: tutta la verità sul caso Covid nella casa. Ingressi separati

di Ida Di Grazia

A vent'anni esatti dal debutto in Italia di "Grande Fratello", al via questa sera la quinta edizione vip del reality show che ha cambiato la storia della televisione italiana e che seguiremo come sempreQuesta sera su canale 5 la prima puntata delcondotto anche quest'anno da Alfonso Signorini. Con lui Pupo e Antonella Elia in veste di opinionisti. Un gruppo eterogeneo di concorrenti è pronto a mettersi in gioco al cento per cento, senza influenze esterne, con l’obiettivo di divertirsi e aggiudicarsi la vittoria del montepremi finale di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficenza.Anche per questa edizione sono previste due puntate a settimana, il lunedì e il venerdì eQuesta sera faranno il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali,Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli.Venerdì, 18 settembre, sarà la volta di: Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.Sempre questa sera scopriremo iall'interno della produzione del Gf Vip.