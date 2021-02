di Ida Di Grazia

Grande Fratello Vip, diretta 12 febbraio: Walter Zenga torna nella casa e incontra i figli Andrea e Niccolò. Stasera, venerdì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it, con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

È tempo di “reunion” famigliare nella Casa del Grande Fratello Vip: Walter Zenga incontra entrambi i figli Andrea e Niccolò per un definitivo e agognato chiarimento. La finale del 1° marzo è sempre più vicina e altri concorrenti si contenderanno un posto per arrivarci. Al televoto, invece, ci sono Samantha, Maria Teresa e Andrea Zenga.

Negli ultimi giorni, tante discussioni nel loft di Cinecittà: Tommaso e Stefania hanno messo in dubbio l’autenticità di Maria Teresa, dopo l’intervento di Francesco Baccini nella scorsa puntata. E anche fuori dalla Casa, Cristiano Malgioglio ha qualcosa da ridire alla Ruta. Stasera i due si confronteranno senza troppi peli sulla lingua. Un altro scontro che ha accesso gli animi della Casa è stato quello tra Giulia e Stefania, due donne che hanno saputo mostrare, nel corso di questa edizione, il loro carattere forte e deciso.

