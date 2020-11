di Ida Di Grazia

Grande Fratello Vip, diretta: Dayane Mello contro tutti. Giacomo Urtis entra nella casa per una missione speciale. Questa sera la diciannovesima puntata del reality show che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it.

Questa sera durante la diretta della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip Dayane Mello si ritroverà contro tutti: la modella è al centro delle querelle della Casa. In particolare, a tenere banco sono i rapporti tesi con Elisabetta che stasera potrebbero o chiarirsi una volta per tutte o deteriorarsi irrimediabilmente.

Inoltre, la nuova arrivata Selvaggia ha portato scompiglio nel loft di Cinecittà: racconterà la sua verità sui rapporti con Enock e Pierpaolo. E ancora Giacomo Urtis varcherà la Porta Rossa per compiere una missione speciale e avrà tempo qualche giorno per metterla a segno.

Infine questa sera scoprire chi tra Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Dayane Mello dovrà abbandonare definitivamente la casa.

