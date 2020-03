GFVip, diretta diciassettesima puntata: questa sera il primo finalista ed eliminazione a sorpresa

di Ida Di Grazia

coronavirus

Grande Fratello Vip

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 19:28

. Diciassettesimo appuntamento con, che seguiremo cin direttta su, che chiuderà in anticipo il suo viaggio per l'emergenza. LaGli inquilini della Casa sono costantemente informati sull’È proprio di lunedì l’ultimo aggiornamento attraverso un video messaggio di Alfonso Signorini. Per questo motivo è stata data loro la possibilità di sentire le proprie famiglie. Il contatto con l’esterno ha regalato grandi gioie tra le mura del loft di Cinecittà.Non solo, q. Per i “vipponi” però non solo emozioni positive… Infatti, oltre all’eliminazione canonica attraverso il televoto che vede coinvoltii, tutti saranno chiamati a decidere, a sorpresa, un’altra eliminazione. La settimana appena trascorsa non ha risparmiato comunque nuovi scontri. Valeria Marini e Antonella Elia restano le principali antagoniste della Casa. Anche Sossio Aruta non gode della simpatia di molti dei suoi coinquilini. Il calciatore infatti spesso discute con gli altri vip per le problematiche più disparate.