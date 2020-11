Grande Fratello Vip, diretta diciassettesima puntata: Stefano Bettarini squalificato. Alba Parietti nella casa

Grande Fratello Vip, diretta diciassettesima puntata: Alba Parietti nella casa, Stefano Bettarini eliminato. Non c'è pace all'interno della casa più spiata d'Italia, a meno di 48 ore dal suo ingresso, Bettarini potrebbe già uscire dopo la presunta bestemmia pronunciata mentre era in giardino con i ragazzi. Su leggo.it tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

23.15 Anche in diretta di scatena la lite tra loro con Oppini che è uno schiacciasassi

23.07 Clip sulla litigata tra Dayane Mello e Francesco Oppini

23.02 Signorini stuzzica Brosio su una donna che l'aspetta fuori. Per lui però c'è una bella sorpresa, al telefono la mamma Anna che il 7 aprile compirà 100 anni.

22.51 Paolo Brosio in confessionale per parlare di donne

22.45 Giulia in confessionale... l'unica in grando di far sciogliere Enock: «No mi dissocio ho già datp!», commenta scherzando la Salemi

22.44 Giro di commenti degli inquilini su Giulia Salemi. Tutti commenti "super power"

22.37 Maria Teresa Ruta nella stanza dei led. Vediamo una clip in cui parla del fratello. C'è un suo video per lei in cui le comunica che finalmente è uscito dall'opsedale. Il fratello, Stefano, è stato vittima di un gravissimo incidente che lo ha mandato in coma per diverso tempo.

22.34 Il primo Vip salvo è Massimiliano Morra. La secondo è Stefania Orlando.

22.33 Dopo tanto "penare", si fa per dire, finalmente il primo verdetto del televoto. In nomination ci sono: Stefania Orlando, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Paolo Brosio

22.23 Stefania Orlando, la prima ad aver messo in dubbio gli atteggiamenti di Dayane dice : «Dayane tu hai detto che volevi avere una storia qui in questa casa, visto che non l'hai avuta hai deciso di baciare Rosalinda». Si accende la discussione nella casa.

22.20 Rosalinda conferma di essere entrata in crisi, ma non vuole mettere in dubbio l'amicizia con Dayane

22.17 «Io e Rosalinda siamo unite da sempre, io non gioco. Cerco di vivere la mia esperienza, la gente vuole sempre distruggere le cose belle. Però accanto ad Adua quando era in difficoltà non c'era nessuno», ribatte Dayane

22.13 E' il momento di parlare di Dayane e Rosalinda. In settimana i concorenti hanno messo in dubbio l'amicizia di Dayane, secondo loro la modella si è avvicinata a Rosalinda solo perchè è la più fragile del gruppo.

22.07 Alba Parietti nello studio pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip: «Io sono fiera di questo bacio. Il rapporto che hanno Francesco e Tommaso è bellissimo, c'è un grande affetto, e una grande amicizia »

22.01 «Le tue parole come avrai capito hanno violato le regole e lo spirito stesso del Grande Fratello, in casi come questi la decisione come sai è inevitabile: Stefano sei squalificato»

21.59 «Nel rispetto di milioni di persone che ci seguono e si sono sentite offese, da un professionista dei reality e da una vecchia volpe come te non me l'aspettavo. Certe espressioni fanno male ed hanno fatto male anche a me come credente», prosegue Signorini.

21.56 E' il momento di Stefano Bettarini che va in confessionale: «Durante la conversazione con Enock e Francesco ti sei lasciato sfuggire un'espressione blasfema, lo so benissimo che mi risponderai che fa parte di un intercalare, ma è un intercalare blasfemo. Non c'era certo una volontà di offesa, ma il contenuto lo è». «Mi sono reso conto immediatamente di quello che mi era sfuggito - risponde Stefano Bettarini - sono una persona credente e non volevo mancare di rispetto a nessuno, qui a volte non si sa mai come parlare, qui è un reality e quindi bisogna prendere il bello e il brutto, chiedo scusa e sono pronto a qualsiasi cosa»

21.55 «Ai miei compleanni ho avuto dei gioielli ma la festa che mi hanno fatto loro è uno dei gioielli più preziosi», commenta la contessa

21.50 Saluto agli inquilini e festeggiamenti per la contessa che indossa per l'occasione una corona. Clip sulla festa a sorpresa organizzata a mezzanotte

21.48 Ingresso in studio di Alfonso Signorini: «La frase blasfema di Bettarini ci ha costretto a prendere un decisione molto dura nei suoi confronti. Questa sera però è una serata speciale perchè la contessa compie 80 anni!»

21.45 Le anticipazioni di Alfonso Signorini confermano il provvedimento disciplinare nei confronti di Stefano Bettarini

Prima via Instagra, poi con un video, e ora finalmente vis a vis: Alba Parietti questa sera entrerà nella casa del Grande Fratello per parlare non solo con il figlio, Francesco Oppini, ma anche con qualcun altro. L'ipotesi più probavile è che si tratti di Tommaso Zorzi.

Ma questa sera potrebbe ssere anche un nuovo proveddimento o addirittura l'eliminazione di Stefano Bettarini, se la presunta bestemmia dovesse essere confermata.

Non solo tensione, ma anche divertimento perchè continuano i festeggiamenti per gli 80 anni della contessa Patrizia de Blanck.

Infine le nomination. Questa sera salvo cambiamenti dell'ultimo momento uno tra Stefania Orlando, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Paolo Brosio, dovrà abbandonare la casa.

