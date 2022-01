Grande Fratello vip, diretta 7 gennaio: Katia contro Lulù, chi ha ragione?

Grande Fratello vip, diretta 7 gennaio: Katia e Lulù, chi ha ragione?. La casa è spaccata in due e questa sera Alfonso Signorini durante la 32ma puntata che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it, rivelerà se verranno presi provvedimenti dopo le liti di questi ultimi giorni.

Puntata incandescente e ricca di colpi di scena quella di stasera. Negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip non sono mancati gli scontri accesi che hanno spaccato il gruppo influendo sulle dinamiche di gioco. La convivenza forzata e i caratteri forti dei protagonisti iniziano a farsi sentire ma ci sarà occasione per provare a chiarirsi e ad eliminare le ruggini in modo definitivo.

Alle discussioni accese si sono però contrapposti anche nuovi dolci sentimenti, come quello tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che sembra essere sempre più coinvolta in questo rapporto amoroso. Sarà lo stesso per lui? Prosegue a gonfie vele anche la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Il latin lover del loft di Cinecittà Gianmaria Antinolfi invece è ancora in cerca dell’anima gemella ma Federica Calemme continua a non essergli per nulla indifferente.

In nomination: Carmen Russo, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge. Quale sarà il verdetto del televoto?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 21:19

