Grande Fratello Vip, diretta 7 febbraio: il caso Alda D'Eusanio. La Ruta incontra Baccini. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando abbandoneranno il gioco?. Tanta carne al fuoco e molti nodi da sciogliere nella trentottesima puntata in onda questa su canale 5 e che seguiremo come sempre su Leggo.it.

Dopo l'espulsione diretta di Alda D'Eusanio a causa delle sue dichiarazioni contro Laura Pausini, il televoto con Samantha de Grenet è stato annullato. Questa sera durante la diretta del Grande Fratello Vip scopriremo come Alfonso Signorini affronterà questo argomento.

Un altro non da sciogliere è quello che riguarda Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, entrambi avevano detto che avrebbero lasciato il gioco l'8 febbraio dopo l'annuncio del prolungamento del programma. Cosa succederà? Manderanno fede alla loro promessa?

La storia d’amore tra Giulia e Pierpaolo procede tra alti e bassi. Negli ultimi giorni non sono mancate le discussioni accese tra i due e questo ha creato uno scompenso nell’equilibrio della Casa. Ma cosa pensano davvero i “vipponi” di questo rapporto? Da che parte stanno? Anche in questa puntata non mancheranno grandi emozioni.

Dopo quasi cinque mesi dall’ingresso nel loft di Cinecittà Stefania Olando incontrerà una persona importante per la sua vita. Anche Dayane sarà protagonista di una sorpresa inaspettata e commovente che le farà bene al cuore in questo momento particolare della sua vita. Ma non è tutto… Maria Teresa avrà modo di incontrare una vecchia fiamma: Francesco Baccini sarà sulla passerella di “Gf Vip” per confrontarsi con lei alla luce delle dichiarazioni fatte nelle scorse puntate proprio dalla Ruta.

