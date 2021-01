Grande Fratello Vip, diretta 25 gennaio: questa sera la prima finalista donna. A distanza di una settimana dall’apertura del televoto, in questa puntata che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, scopriremo chi sarà scelta tra Rosalinda, Stefania, Giulia e Dayane.

Leggi anche > Italia's got Talent torna su TV8, Mara Maionchi: «Non chiamatemi regina, meglio reginetta... è più giovane»

Stasera, lunedì 25 gennaio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

A distanza di una settimana dall’apertura del televoto, si scoprirà stasera il nome della prima finalista donna che sarà scelta tra Rosalinda, Stefania, Giulia e Dayane. Non solo... Sarà anche la serata delle votazioni per eleggere il primo finalista di questa quinta edizione di “Gf Vip” tra gli uomini della Casa. Non mancheranno le sorprese. In particolare, Samantha sarà protagonista di un momento molto emozionante.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA